Les résultats du lundi du Grand Tirage TCE

Les gagnants du lundi 9 décembre 2024 au Grand Tirage TCE de la Loterie Nationale du Bénin (LNB) sont connus.

C’est bien possible de gagner désormais en plus des gains de sa mise, une somme de 100.000f à 500.000f CFA chaque lundi ou de remporter de 2.000.000f à 20.000.000F CFA au Grand Tirage TCE et de profiter d’une semaine dans un hôtel de luxe + une randonnée touristique au Bénin.

– Jouer au loto 5/90 avec une MISE MINIMUM DE 500FCFA

– Conservez vos tickets et participez au tirage hebdomadaire

– Chaque lundi du mois de décembre , un tirage spécial sera organisé pour sélectionner 10 NUMÉRO GAGNANTS

NB :

– LE PREMIER NUMÉRO tiré de chaque lundi est le 1er Grand Gagnant et permettra à son détenteur de participer au grand tirage du TCE du 17 JANVIER 2025 avec une chance de remporter jusqu’à 20.000.000FCFA

– LES NEUF AUTRES NUMÉROS gagneront chacun des lots intermédiaires chaque lundi du mois de décembre entre 100.000 et 200.000FCFA.

