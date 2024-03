Les restes brûlés d’un cadavre découverts à Zogbo

Dans l’après-midi du jeudi 29 février 2024 à Zogbo, un quartier situé dans le 10e arrondissement de Cotonou, les restes d’un cadre ont été découverts devant une maison située dans la rue de l’ancienne boulangerie de Zogbo.

Découverte macabre à Zogbo jeudi 29 février 2024. Un crâne humain et quelques autres parties du corps humain ont été retrouvées dans les restants d’un pneu utilisé pour brûler devant un domicile. La découverte a été faite par un éboueur qui a aussitôt alerté la population. Le propriétaire de la maison, informé de la découverte s’est empressé pour jeter les restes du corps un peu plus loin, et s’est enfui. La police informée, s’est rendue sur les lieux pour les constats d’usage. Une enquête est ouverte.

