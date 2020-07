Les représentants du parlement au Cos-Lépi désignés

Par 75 voix pour, un contre et zéro abstention, les députés Lambert Agongbonon, Gbahoungba David, Nathanaël Sokpoékpé, Gilbert Bangana, Léon Bocovè, Tchaou Florentin, Adden Houessou Léon, Thomas Yombo et Mama Sanni ont été désignés par leurs collègues pour siéger au sein du prochain Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi). Ils auront pour mission, d’actualiser le fichier électoral dans le cadre de la présidentielle de 2021.

Mais avant leur entrée en fonction, ces nouveaux membres du Cos-Lépi doivent prêter serment devant les sages de la Cour constitutionnelle.

F. A. A.

29 juillet 2020 par