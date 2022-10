Les relations entre le Bénin et la Turquie au beau fixe

En visite de travail au Bénin, le ministre turc des affaires étrangères, Mevlüt ÇAVUŞOĞLU a été reçu jeudi 27 octobre 2022 par son homologue béninois, Aurélien AGBENONCI. Les deux diplomates ont passé en revue la coopération entre les deux pays et procédé à la signature d’un "Mémorandum d’entente sur la Pratique du Protocole".

Le jeudi 27 octobre 2022, le ministre des affaires étrangères de la Turquie a effectué une visite de travail au Bénin. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU a été reçu à l’occasion par son homologue béninois, Aurélien AGBENONCI. Après la revue de la coopération entre les deux pays, et quelques questions d’intérêt commun, les deux personnalités ont signé un "Mémorandum d’entente sur la Pratique du Protocole".

Sous le leadership des présidents, Recep Tayyip ERDOĞAN et Patrice TALON, le Bénin et la Turquie entretiennent de bonnes relations. Mevlüt ÇAVUŞOĞLU a donné l’assurance au cours de la rencontre avec Aurélien AGBENONCI. Son pays fait -il savoir, entend élargir la coopération avec le Bénin à d’autres domaines tels que la formation technique et professionnelle, la recherche scientifique, le tourisme, l’art et les infrastructures, et bien entendu, la sécurité et la défense, au regard de la menace terroriste qui plane sur une partie du territoire béninois.

Très heureux de la visite du diplomate turc, le ministre des affaires étrangères et de la coopération a exprimé sa gratitude à la Turquie pour son engagement aux côtés du Bénin. Aurélien AGBENONCI a évoqué à l’occasion, le don de 500.000 doses de vaccin pendant la crise sanitaire du COVID-19. Il a également évoqué les trois secteurs prioritaires de la coopération avec la Turquie. Il s’agit de l’enseignement à travers la formation technique et professionnelle qui, à l’en croire, constitue un enjeu important pour le président Patrice TALON. A cela s’ajoute la sécurité et la santé, des secteurs dans lesquels le Bénin compte renforcer sa coopération avec la Turquie.

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU pendant son séjour au Bénin a visité le chantier de l’hôtel Sofitel, qui bénéficie de l’expertise des entreprises turques. Il a également été reçu en audience par le chef de l’État Patrice TALON.

F. A. A.

30 octobre 2022 par ,