Les raisons du retard dans les travaux du siège de l’Assemblée

Les travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale du Bénin ont connu un grand retard, selon le constat fait par une délégation des députés de la 8e législature qui a effectué une visite sur le chantier mardi 23 août 2022.

À la tête d’une délégation de parlementaires composée, entre autres, de Boniface Yèhouétomè, Sofiatou Schanou, Nazaire Sado, Delonix Kogblévi et Dakpè Sossou, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a constaté, mardi 23 août 2022, le niveau d’exécution des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale.

« Le taux d’avancement global du projet est d’environ 22%, contre 54% de temps consommé. Quant au taux de décaissement, il est de 25,802% y compris l’avance de démarrage de 20% », a indiqué le directeur général de la Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SIMAU), Moïse Achille à la délégation des parlementaires.

Le retard dans l’exécution des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale est lié à plusieurs causes. Il s’agit de la mauvaise coordination des études due aux effets du Covid-19, du retard dans la mobilisation du matériel adéquat et du personnel qualifié et des difficultés liées à la communication, selon le Dg SIMAU. Des dispositions ont été prises pour rattraper le retard accusé au démarrage du chantier, a rassuré Moïse Achille.

« Aujourd’hui, nous avons compris que tout a été aplani. Avec Simau, tout a été pratiquement réglé et je crois qu’il a une synergie d’actions entre tous les acteurs qui interviennent sur le chantier de façon à ce que pour le moment, nous n’avons plus d’inquiétudes. J’espère que demain sera meilleur à aujourd’hui de sorte que le retard accusé soit vite rattrapé pour que tout puisse aller pour le meilleur du monde », a indiqué le président Louis Vlavonou.

Le nouveau siège du parlement béninois est en construction sur le domaine de l’ex-Gendarmerie sis à proximité de l’actuel siège de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo.

