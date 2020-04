Les propositions de la Cosi-Bénin pour la reprise des cours

La reprise des cours dans les écoles, collèges, lycées, universités publiques et privées est prévue pour le lundi 11 mai 2020. Dans une déclaration signée du secrétaire Général Noël Chadaré, la Confédération des Organisations syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin) a salué la mise en congé anticipée des acteurs de l’école. Pour la reprise, la Cosi-Bénin fait des propositions afin de faire face au Covid-19. Il s’agit des mesures transversales (établissements publics et privés) ; des mesures spécifiques aux établissements publics et des mesures spécifiques aux établissements privés.

La Cosi-Bénin a également proposé des mesures spécifiques à l’enseignement maternel et à l’enseignement supérieur et des mesures pratiques pour l’organisation des examens de fin d’année.

L’intégralité de la déclaration de la Cosi-Bénin

Face à l’augmentation des cas de contamination de Covid-19 et l’impossibilité de respecter certaines mesures de prévention en milieu scolaire et universitaire, les Confédérations et Centrales Syndicales ont suggéré au gouvernement la mise en congés des apprenants et des étudiants. Ayant pris la mesure de la situation, le gouvernement a accédé à cette requête et a effectivement mis les acteurs de l’école en congés. Nous apprécions à sa juste valeur, cette décision prise par l’Etat béninois car elle a été une mesure salvatrice pour l’école et pour toute la nation. Elle permet de freiner la propagation du virus à grande échelle. Par ailleurs, le gouvernement a fixé la date de la reprise des cours dans les écoles, collèges, lycées, universités publics et privés au lundi 11 mai 2020.

La reprise est certes nécessaire, mais il urge que certaines conditions soient réunies pour éviter que les apprenants soient contaminés et deviennent des vecteurs de propagation, laminant ainsi les efforts des autorités et des populations. C’est pourquoi la Cosi-Bénin fait les propositions ci-après :

1-Mesures transversales (établissements publics et privés)

Les défis à relever par le gouvernement et les acteurs du système éducatif sont la validation de l’année scolaire par l’achèvement des programmes et l’organisation des différentes évaluations. Conformément à la législation scolaire, il faut vingt-six (26) semaines de cours effectifs pour une année scolaire normale. En cas de difficultés ou de perturbations, l’année scolaire est validée avec les trois quart (3/4) de cette durée, soit vingt (20) semaines. Du 16 septembre 2019 au 27 mars 2020, il y a déjà eu dix-huit (18) semaines de cours effectifs. Il faut donc deux semaines supplémentaires de cours effectifs pour que l’année soit validée. Tenant compte de cette réalité et de la nécessité de respecter les mesures de prévention de COVID-19, la Cosi-Bénin propose ce qui suit :

-Délivrer des autorisations spéciales de déplacement aux enseignants qui sont allés en congés à l’intérieur du pays et qui sont bloqués par le cordon sanitaire afin qu’ils rejoignent leurs postes. Leur convoyage doit être organisé par les autorités sanitaires qui doivent les dépister systématiquement ;

-Procéder à un dépistage systématique de tous les acteurs (apprenants, enseignants, membres de l’administration, personnel de service et de soutien, vendeurs et vendeuses) ;

Effectuer une rentrée par vague en faisant venir d’abord les classes de CM2, de 3ème et de Tle. Répartir ces candidats en respectant la mesure de distanciation sociale et travailler avec eux pendant les deux premières semaines (du 11 au 22 mai) afin de finir les programmes et valider l’année. Certains enseignants des autres classes intermédiaires devront être sélectionnés pour l’encadrement. Dans la troisième semaine c’est-à-dire celle du 25 au 29 mai 2020, il faudra organiser à leur intention le dernier devoir en guise d’examen blanc.

Faire venir ensuite les apprenants des classes intermédiaires, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire. Ils viendront pour faire les dernières évaluations qui dureront deux semaines et les dispositions devront être prises pour que lesdites évaluations se déroulent dans le strict respect de la mesure de distanciation physique. Dans ce cadre, il est recommandé que l’effectif des apprenants par salle ne dépasse pas vingt-cinq (25). Pendant ces deux semaines qui couvrent la période du 1er au 12 juin 2020, les classes d’examen resteront à la maison pour traiter les épreuves que les enseignants leur auront laissées. A partir de la semaine du 15 juin, les classes d’examen retournent à l’école pour poursuivre les révisions.

Doter tous les apprenants de masques de pharmacie ou à défaut, instruire les parents pour qu’ils achètent des masques artisanaux lavables à leurs enfants, car aucun apprenant ne devra franchir le portail d’une école sans avoir porté son masque ;

Doter si possible les établissements de dispositifs pouvant permettre de contrôler la température des écoliers, élèves et étudiants à l’entrée des lieux d’apprentissage ;

Installer les dispositifs de lavage des mains devant chaque salle de classe ou à défaut, les démultiplier autant que faire se peut pour éviter des attroupements autour de ces dispositifs ;

Rendre le port de masques obligatoire pour les enseignants et les apprenants, en salle, dans la cour et partout où ils se trouvent dans un établissement. Il devra en être de même pour les vendeuses au sein des établissements ;

Recommander exceptionnellement aux enseignants de ne pas circuler dans les rangées lorsqu’ils sont en situation de classe ;

Sensibiliser fréquemment les apprenants par rapport à l’existence du coronavirus en insistant sur la nécessité de respecter rigoureusement les mesures de prévention ;

Eviter la récréation classique et organiser la récréation par groupes ;

2- Mesures spécifiques aux établissements publics

-Envoyer la totalité des subventions prévues au titre de l’année scolaire 2019-2020 aux écoles, lycées et collèges publics avant la reprise prévue pour le 11 mai 2020 ;

Appuyer les établissements publics dans l’acquisition de tous les dispositifs ou équipements nécessaires à la prévention de Covid-19.

3- Mesures spécifiques aux établissements privés

Appuyer les promoteurs d’établissements privés en leur offrant des dispositifs de lavage des mains.

Accompagner les établissements privés dans le paiement du salaire des enseignants permanents pour le compte du mois d’avril ;

4- Mesures spécifiques à l’enseignement maternel et à l’enseignement supérieur

La Cosi-Bénin suggère de laisser les apprenants de la maternelle à la maison compte tenu de leur âge et en raison des difficultés qu’ils auront à respecter les mesures barrières.

Vu l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Bénin, vu les effectifs pléthoriques des étudiants, surtout dans les universités publiques et vu l’impossibilité de respecter les mesures de distanciation sociale dans les amphis, il faut, par mesure de prudence, repousser la date de la reprise dans les universités jusqu’au début du mois de juin.

5- Mesures pratiques pour l’organisation des examens de fin d’année

Nous espérons que les différentes mesures permettront d’éviter d’anéantir les efforts louables consentis par le gouvernement et les populations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Mais au cas où la pandémie du coronavirus continuerait de persister et ferait planer des menaces sur les candidats, des mesures spécifiques devront être prises. Ainsi, le gouvernement devra offrir gratuitement de masques de protection à chaque candidat (e) comme il a promis le faire le jour des élections communales et municipales. Les dispositifs de lavage des mains devront être également placés devant les différentes salles de composition.

S’agissant de l’installation des candidats dans les salles, des dispositions devront être prises pour qu’il y ait une (e) candidat (e) par table et que la mesure de distanciation sociale soit respectée. Par ailleurs, le gouvernement devra faire un effort supplémentaire en donnant aux Directions des Examens et Concours du MEMP et du MESTFP et à l’Office du Baccalauréat, les moyens pouvant permettre à ces structures en charge de l’organisation des examens de démultiplier éventuellement les centres et les salles de composition. Avec les taux de réussite très élevés de l’année 2019 et la baisse des effectifs des candidats aux divers examens au titre de 2020, la situation pourra être gérée sans que le gouvernement n’ait à supporter une charge financière aussi importante dans le cadre des travaux de surveillance.

Ce sont là, les propositions de la COSI-BENIN. C’est notre manière de contribuer à la gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 dans le secteur de l’éducation pour sauver l’année scolaire en cours et éviter les risques de contamination à grande échelle. Nous espérons que le gouvernement en tiendra grand compte pour le bonheur des acteurs de l’école et du peuple béninois.

Le Secrétaire Général

Noël CHADARE

