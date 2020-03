Les promoteurs hôteliers associés à la lutte Contre le Covid-19

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, et son collègue en charge du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola étaient face aux promoteurs d’établissements hôteliers ce vendredi 13 mars 2020.Objectif de cette rencontre, exhorter cette couche de la société à un accompagnement plus efficace dans la mise en œuvre des actions spécifiques initiées au profit du secteur du tourisme en général, et l’hôtellerie en particulier. Il s’agit entre autres, de la mise à disposition des dispositifs de lavage ou friction des mains, des équipements de protection, le briefing du personnel, le renforcement du suivi médical du personnel, le contrôle thermique à l’entrée des hôtels. De quoi repousser les risques de contamination du Coronavirus dans le pays.

Durant les échanges, le point de la situation de l’épidémie causée par le virus Covid-19 aussi bien dans le monde entier, dans la sous-région et au Bénin, a été présenté aux promoteurs hôteliers.

118 pays dans le monde dont 12 en Afrique sont touchés par le Coronavirus. Mais à la date de ce vendredi, le Bénin n’a encore enregistré aucun cas.

756 alertes sont déjà enregistrées via les numéros verts mis à la disposition du public. Ce qui témoigne selon les deux membres du gouvernement, de la prise de conscience collective et de l’engagement de chaque citoyen à éloigner cette épidémie des frontières béninoises.

Tout en se réjouissant de cette prise de conscience, le ministre en charge du tourisme et son collègue de la santé ont souligné que ceci n’est pas une fin en soi.

D’où l’appel à plus de collaboration, notamment des promoteurs des complexes hôteliers et touristiques.

F. Aubin AHEHEHINNOU

