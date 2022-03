Les promoteurs des bars et assimilés invités à se mettre en règle

Tous les restaurants, buvettes, bars et complexes hôteliers illégaux dans le département du Zou seront bientôt fermés. Ils ont jusqu’au vendredi 15 avril 2022 pour se mettre en règle.

Ultimatum pour la fermeture des restaurants, buvettes, bars et complexes hôteliers illégaux dans le département du Zou. Jusqu’au 15 avril 2022, tous les promoteurs doivent se mettre en règle. Selon le préfet du Zou Firmin Kouton, l’exploitation de ces établissements est réglementée par des textes en République du Bénin, notamment le décret nº87-76 du 07 avril 1987 portant modalité d’installation et d’exploitation d’établissements de restauration et assimilés en République du Bénin, le décret N°96-845 du 23 août 1996 portant réglementation des établissements du tourisme en République du Bénin.

« Tous ceux qui ne vont pas se mettre à jour à la date du 15 avril verront leurs établissements systématiquement fermés. Nous sommes dans un Etat de droit, et l’Etat de droit c’est les textes. Nous voulons enclencher une lutte implacable », informe-t-il.

Les promoteurs doivent se rendre au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (MISP) et au ministère du tourisme pour obtenir l’agrément. « Si vous voulez exercer des activités, vous devez obtenir l’agrément, l’autorisation soit du ministère du tourisme pour les complexes hôteliers ou l’autorisation du MISP en ce qui concerne les débits de boissons, restaurants bars », a ajouté le préfet du Zou Firmin Kouton.

