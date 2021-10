Les proches de Eloi Dogo réagissent à sa mort tragique

Les proches du jeune étudiant de 22 ans confondu à un braqueur et brûlé vif, parlent de Eloi Dogo et font une demande.

Confondu à un braqueur, Eloi Dogo, étudiant en troisième année de Droit à l’Université de Parakou et en service dans une agence de micro finance, a été brûlé vif le jeudi 21 octobre 2021 à Parakou. Les proches de la victime présentent le jeune étudiant.

« Eloi, il était le contrôleur de notre agence ici à la Direction (…). C’était un monsieur vraiment calme, simple et serviable. Il venait très tôt ouvrir pour nous, dès fois même ranger ou nettoyer un peu avant qu’on arrive », témoigne une collègue de Eloi Dogo. Celui qui a été pris pour un ‘’braqueur’’ au petit matin du jeudi 21 octobre 2021, « n’avait pas de relation avec des amis bizarres », selon le témoignage de ses collègues de l’agence de micro finance.

Michel Dogo, frère de la victime, ne comprend encore ce qui arrivé à Eloi Dogo. Il a quitté son domicile à Banikani pour se rendre au service, lorsqu’il a été pris à parti par une foule surexcitée à la recherche d’un braqueur. Eloi Dogo est mis à mort à environ 500 mètres de son bureau. « C’est incompréhensible ! », s’insurge Mocktar Adamou, doyen de la Faculté des Droits et Sciences Politiques (Fadesp) à l’Université de Parakou, à l’annonce de la mise à mort de son étudiant. « Il y a des disfonctionnements (…) C’est pas possible (…) C’est incompréhensible(…) Arrêter un délinquant et garder un délinquant pendant 4 heures, ni la police n’a rien dit, ni la justice n’a rien dit, ni les simples citoyens qui auraient pu empêcher la commission de cette infraction, 4 H de temps se sont écoulés et la population passe publiquement à l’acte. (…) C’est la police qui a été fragilisée », se désole Mocktar Adamou, doyen de la Faculté des Droits et Sciences Politiques (Fadesp) à l’Université de Parakou.

Le délégué de la localité décline quant à lui sa responsabilité dans le drame en avançant avoir alerté le commissariat d’arrondissement à temps.

Les autorités policières ont indiqué que« les enquêtes sont lancées et justice sera faite ».

La famille dit avoir foi en la justice et espère que quelque chose sera fait

Pour l’heure, les collègues de Eloi Dogo sont traumatisés pour ce qui est arrivé.

