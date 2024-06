Les prestations de l’ANIP accessibles aux guichets de la Poste

Plus de longues distances à parcourir avant d’accéder aux services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP). Un accord de partenariat visant à rapprocher les services de délivrance des actes d’état civil des populations a été signé, lundi 24 juin 2024, entre l’ANIP et la Poste du Bénin SA.

Les actes d’état civil ont été rendus plus accessibles aux citoyens. Les Directeurs de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), Pascal Nyamulinda, et de la Poste du Bénin SA, Krishna Lokossou, ont signé un accord de coopération pour la délivrance des actes d’état civil, sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur.

Le partenariat conclu, lundi 24 juin 2024, débutera le 1er juillet 2024 et couvrira cinq communes du Bénin. Une phase pilote qui va permettre aux usagers des communes de Abomey-Calavi, Bohicon, Djougou, Lokossa et Parakou de bénéficier des prestations de l’ANIP dans les guichets de la Poste du Bénin SA sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agira pour la Poste, explique Krishna Lokossou le directeur général de la Poste du Bénin, d’assurer la livraison aux citoyens des actes d’état civil ; le transport des envois de l’Anip vers ses agences par le truchement de son réseau de distribution ; la fourniture des e-services de l’Anip par le biais des bornes tactiles déployées dans ses agences commerciales.

Des bornes seront installées dans les agences et les usagers pourront faire des demandes de documents qui leur seront imprimés sur place.

Ce partenariat entre l’ANIP et la Poste marque une nouvelle ère dans la délivrance des actes d’état civil au Bénin.

M. M.

25 juin 2024 par