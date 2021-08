Les présidents des Conseils d’Administration de 4 universités publiques

Les quatre présidents des Conseils d’Administration des Universités publiques sont connus ce jeudi 5 août 2021.

Voici l’identité des quatre présidents de Conseil d’administration des Universités publiques du Bénin. Il s’agit du Professeur Makpéhou Rogatien Tossou à l’Université d’Abomey-Calavi, du Professeur Flavien Onésime Satoguina à l’Université de Parakou, du Professeur Saka Youssao Abdul Karim à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques et de Mme Armel Fidèle Aniouvi Gayet Ahlinvi à l’Université nationale d’Agriculture.

Ils ont été installés jeudi dernier à l’issue de la cérémonie d’installation des présidents du Conseil d’Administration des Universités Publiques du Bénin et ceux du Comité de Suivi de mise en œuvre de la stratégie de développement de l’enseignement supérieur .

M. M.

Le #MPD, @abtofficiel a procédé à l'installation des membres du Comité de Suivi de mise en œuvre de la Stratégie de Développement de l'#ESRS et l'Innovation et des membres des Conseils d'Administration des Universités Publiques à l'#ISBA en présence du #MESRS, #MESTFP et du #MEMP pic.twitter.com/615b2iEP60 — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) August 5, 2021

6 août 2021 par