Les présidents des institutions de la République ont tenu ce mercredi 29 avril, une rencontre à Porto-Novo au siège de la Cour suprême. Les discussions ont porté sur la lutte contre le coronavirus au Bénin.

Selon le président de la Cour suprême Ousmane Batoko, coordonnateur des responsables des institutions de la République, la séance s’est tenue autour de trois points.

Les présidents ont dans un premier temps examiné les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19 au Bénin. « (…) nous avons apprécié à leur juste valeur, lesdites mesures et en avons profité pour féliciter le gouvernement de la qualité de cette initiative qui a été prise et qui, semble-t-il, fait école dans la sous-région », a affirmé Ousmane Batoko.

Au second point les chefs d’institutions ont partagé leurs expériences de fonctionnement de leurs structures durant cette période de sécurité sanitaire. Le but est de « voir les bonnes pratiques de chaque institution et pouvoir les partager pour faire en sorte que l’administration des différentes institutions continue de fonctionner ».

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Bénin a reçu des dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux des personnes morales et physiques. Les présidents des institutions ont décidé dans leur troisième point « d’accompagner le gouvernement, suivant ainsi les initiatives que des personnes privées et morales ont eu à prendre ».

Le président de la Cour suprême Ousmane Batoko a au nom de toutes les institutions appelé le peuple béninois à la vigilance et au respect des mesures prises par le gouvernement.

La rencontre a été initiée par le président Ousmane Batoko au siège de la Cour suprême. Elle a réuni les présidents des institutions telles que : Louis G. Vlavonou de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou de la Cour Constitutionnelle, Marie-Cécile de Dravo Zinzindohoué de la Haute Cour de justice, et Tabé Gbian du Conseil économique et social (CES).

