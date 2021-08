Les préfets de l’Atacora et de l’Alibori vaccinés

Deux préfets ont donné l’exemple aux populations, jeudi 19 août 2021, dans le cadre

de la campagne de vaccinationn contre le coronavirus en cours au Bénin.

Le préfet du département de l’Atacora Lydie Déré Chabi Nah et le préfet de l’Alibori Ahmed Bello Ky Samah ont reçu leur dose de vaccins contre la Covid-19 dans la matinée de ce jeudi 19 août 2021.

Avec l’augmentation exponentielle des cas et décès de coronavirus, le geste des deux autorités préfectorales sonne comme un appel aux populations à se faire vacciner.

Au Bénin, plus de 1600 personnes sont en traitement dans les centres de prise en charge contre 119 décès liés à la Covid-19.

Le président de la République Patrice Talon et plusieurs autres membres du gouvernement ont déjà reçu leurs doses de vaccin anti-Covid 19.

M. M.

19 août 2021 par