Les précisions du gouvernement sur l’expropriation supposée à Sèmè-Podji

Le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a réagi à l’information distillée sur les réseaux sociaux et relative à un projet d’expropriation à Sèmè-Podji, dans le département de l’Ouémé. Selon un communiqué en date de ce mercredi 25 septembre 2024, il s’agirait de mesures conservatoires qui visent plusieurs objectifs.

Au sujet projet de déguerpissement à Sèmè-Podji qui circule sur les réseaux sociaux, le ministère du cadre de vie et des transports en charge de développement durable rassure les populations, notamment celles du périmètre du site de la Station de traitement de boue de vidange (STBV) concernées. C’est à travers un communiqué publié ce mercredi 25 septembre 2024. Selon le communiqué signé du ministre José Tonato, les mesures qui sont prévues aux alentours du site de la STBV ont une visée exclusivement sanitaire et font suite à des plaintes récurrentes provenant des populations dans l’intérêt desquelles lesdites mesures sont envisagées.

Selon ce communiqué, il s’agit en l’état actuel, de mesures conservatoires destinées à :

– prévenir la poursuite des installations irrégulières dans cette zone indiquée comme une servitude dans le plan d’aménagement de la commune ;

– faire respecter les lois en vigueur en République du Bénin, notamment en ce qui tient aux conditions d’occupation de domaines et surtout des périmètres jouxtant les stations de traitement de vidanges telles qu’il résulte, de l’arrêté n°069/MISAT/MEHU/MS/DC/DE/DATC/DHAB du 04 avril 1995, en violation desquelles les constructions marquées ont été réalisées.

« Le Gouvernement veillera au respect strict, par la commune de Sèmè-Podji, des textes en vigueur au Bénin dans le cadre de la préservation de la servitude légale et sanitaire nécessaire au bon fonctionnement de la STBV de Sèmè-Podji », lit-on dans le communiqué du ministre.

