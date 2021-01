Les populations se réjouissent de la candidature de Talon

Patrice Talon est candidat à l’élection présidentielle d’avril 2021 au Bénin. Il l’a annoncé ce vendredi 15 janvier 2021 à Adjohoun, dernière étape marquant la fin de sa tournée de reddition de compte dans les 77 communes du Bénin. La nouvelle a été bien accueillie par la population.

« Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance (…). Rien que pour rendre durable la bonne gouvernance jusqu’à ce que cela soit un acquis pour chacun et pour tous, je resterai dans la dynamique », a déclaré le chef de l’Etat. Cette annonce a réjoui le cœur des populations sorties massivement pour saluer Patrice Talon.

A Porto-Novo, au carrefour cinquantenaire, les populations avec à leur tête le maire Charlemagne Yankoty ont manifesté leur joie au président de la République. Ce dernier a échangé quelques mots avec la foule. Au Carrefour Missérété, le chef de l’Etat a été aussi accueilli dans une liesse populaire.

La population d’Akpakpa et l’honorable Delonix Kogblevi ont aussi réservé un accueil chaleureux au président Patrice Talon.

D’Akpakpa jusqu’à son domicile, un cortège composé de centaines de taxi-motos a escorté le Président de la République jusqu’à son domicile. Tous scandaient : "Talon 10 ans !", "Talon 10 ans !".



