Les populations réclament la phase 2 du projet Asphaltage

Le projet Asphaltage évolue à grands pas dans la ville de Parakou. La métamorphose annoncée pour la cité des Kobourou lors du lancement du projet en octobre 2018, prend corps, et les populations, émerveillées par les transformations en cours, ne cessent d’exprimer leur satisfaction, réclamant la 2nde phase du projet.

« On ne peut que dire merci pour tout ce travail qui a été fait. A l’époque avant d’arriver à ce niveau où nous sommes, vraiment, on a toutes les difficultés. Je suis à côté, mais avant de rentrer chez moi, c’est tout un tas de problèmes, de difficultés. Mais aujourd’hui, Dieu merci, c’est fantastique, c’est vraiment beau. Quand quelque chose est beau, il faut dire que c’est beau. Si ce n’est pas bon, il faut dire que ce n’est pas bon », a confié un riverain joint par Fraternité FM.

« La circulation est aisée dans la rue », s’est réjoui un autre convaincu qu’avec les travaux de commodités (l’aménagement, l’embellissement, l’éclairage et jardins publics), l’image de la ville sera encore plus attrayante.

« Le relief de Parakou est vraiment accidentel et il est vraiment difficile de circuler dans toutes les rues. C’est ce qui fait que nous ne voyons pas l’effort des autorités par rapport à l’assainissement de la ville », a déclaré un habitant du 3ème arrondissement. Il indique qu’avec le projet Asphaltage, la circulation est plus aisée dans la ville.

Un autre citoyen de la cité émerveillé par les transformations en cours dans les 1er et 3ème arrondissements, a émis le vœu que la 2ème phase du projet prenne en compte la voie Albarika-Kpéro Guèra, le 2ème arrondissement et les autres quartiers de la ville pour que la satisfaction soit totale au niveau de tous les citoyens.

Pas d’éléphants blancs

Du côté des élus locaux, c’est le même son de cloche. « C’est un bon projet. Quand on voit le visage de la ville, c’est attrayant, c’est la preuve que Parakou est le carrefour, la capitale du Nord », s’est félicité le chef du 1er arrondissement. Il formule le vœu du « gros lot » avec la 2ème phase.

Pour le chef du 3ème arrondissement, le gouvernement du président Patrice Talon a vu juste par rapport au projet d’Asphaltage dans la ville de Parakou. Il sollicite l’indulgence du gouvernement pour qu’après cette phase, qu’une autre de près de 150 km pour la ville leur soit accordée.

« Patrice Talon est un président qui ne fait pas des éléphants blancs. Il faut l’encourager pour qu’il fasse plus », a souligné un autre élu local.

Pour cette première phase du projet, l’entreprise Syno Hydro a en charge le lot 7A qui fait plus de 8 km de voirie secondaire et de déserte, dont plus de la moitié est bitumée. Cette entreprise a entamé depuis quelques semaines, une phase importante dans l’achèvement des travaux de pavage et de bitumage dans les 3 arrondissements de la ville. Ce qui a transformé radicalement l’image de la ville de Parakou dont les populations expriment leur satisfaction.

F. A. A.

13 janvier 2020 par