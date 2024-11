Les policiers auteurs de bavures risquent la radiation

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEÏDOU, a rencontré ce mardi 26 novembre 2024, le haut commandement de la police républicaine. Les bavures policières, objet de dénonciation depuis quelques jours étaient le sujet principal de discussion.

« 𝗧𝗼𝘂𝘁 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗶 𝘃𝗮 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗽𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁 𝗱’𝘂𝗻 𝗵𝗼𝗻𝗻𝗲̂𝘁𝗲 𝗰𝗶𝘁𝗼𝘆𝗲𝗻 doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale (60 jours d’arrêts de rigueur) ». C’est ce qu’a confié le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique au terme d’une rencontre avec le haut commandement de la police républicaine ce mardi 26 novembre 2024. Et ce n’est pas tout. Le policier auteur de bavure selon Alassane SEÏDOU, va ensuite passer devant un conseil de discipline qui va prononcer sa radiation, puis suivra les poursuites judiciaires. L’objectif est de mettre fin aux bavures policières qui coûtent la vie à d’honnêtes citoyens.

La dernière en date est relative au décès tragique à Parakou du jeune Fayçal OUOROU suite à son interpellation par des policiers lors d’une patrouille.

Après une première réaction du directeur général de la police républicaine, le ministre de l’intérieur à travers cette dernière décision vient mettre en garde contre le zèle de certains hommes en uniforme. Ces bavures policières selon le ministre, sont inacceptables pour une police qui se veut être de proximité, intégrée, qui collabore avec la population, et qui promeut la coproduction de la sécurité.

26 novembre 2024