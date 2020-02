Les pièces permettant aux électeurs de justifier leur identité

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia à travers un arrêté ministériel datant de ce jeudi 27 février 2020, a défini la liste des pièces permettant aux électeurs de justifier leur identité au moment du vote lors des communales et municipales du 17 mai prochain.

Selon l’arrêté ministériel, les électeurs peuvent justifier leur identité avec la carte de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) ; la carte nationale d’identité ; la carte d’identité biométrique répondant aux normes de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; le Passeport ; la carte d’identité professionnelle pour les personnels en uniformes ; le Livret de pension civile ou militaire comportant la photo du titulaire ; et le Certificat d’identification personnel.

Cet arrêté a été pris conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 12 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin.

Ainsi, les personnes détenteurs de l’une de ces pièces pourront librement voter le 17 mai prochain.

F. A. A.

29 février 2020 par