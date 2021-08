Les pays voisins du Bénin sur la liste des foyers de famine

Le Bénin n’est pas sur la liste des foyers de famine recensés dans le dernier rapport conjoint de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) contrairement à ses voisins.

Pas de risque de famine au Bénin. Selon le rapport de la FAO et du PAM publié le 30 juillet, 23 pays font face à une insécurité alimentaire dont plus de la moitié en Afrique. Ces foyers de famine sur le continent africain sont : l’Angola, l’Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Mozambique, le Nigeria, la Centrafrique, le Congo, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Sierra-Leone, le Libéria, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, et le Tchad. LÉthiopie et la République de Madagascar sont les foyers de famine au niveau d’alerte maximum.

Le rapport des deux agences alimentaires onusiennes souligne que les principaux facteurs d’insécurité alimentaire sont les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et les chocs économiques du fait de la Covid-19, les menaces transfrontières, les ravageurs etc.

Les prix des denrées alimentaires et des biens de première nécessité sont en hausse et le Bénin s’en sort mieux que des pays de la sous-région grâce à ces performances enregistrées dans le secteur agricole depuis 2016. Afin de garantir des vivres pour la consommation locale, le gouvernement en conseil des ministres le mercredi 16 juin a interdit les sorties incontrôlées des produits alimentaires du territoire national. Le Nigeria, le Burkina Faso et le Niger, pays voisins du Bénin sont sur la liste des foyers de famine.

