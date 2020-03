Les opportunités de Ready Study Go exposé aux étudiants béninois

Les étudiants béninois désireux de poursuivre leur formation en France n’ont plus de souci à se faire. Grâce à ‘’Ready Study Go’’, ils ont la possibilité de bénéficier de l’accompagnement et du suivi nécessaires pour réussir leurs études en France ou ailleurs en Europe.

Le lancement des services de cette société a eu lieu ce mercredi 04 mars 2020 à Cotonou lors d’une conférence de presse en présence des étudiants des universités privées (Ism Adonaï, ESM, et autres) et ceux de l’université d’Abomey-Calavi.

Les services offerts par Ready Study Go (RSG) tournent autour de 05 axes principaux. Il s’agit entre autres, de l’accompagnement et l’orientation dans le cursus scolaire en France ; l’aide à la recherche de logement étudiant ; la délivrance de l’Attestation de virement irrévocable (AVI), un document indispensable à l’obtention du VISA ; le suivi de l’étudiant tout au long de ses études, une fois arrivée en France ; et, l’accompagnement et le financement des projets post-études en Afrique.

La directrice de Ready Study Go (RSG) au Bénin, Rosine Ayatodé, a souligné que l’objectif de la société est de pallier aux problèmes que les jeunes Africains rencontrent en matière de mobilité internationale. Selon elle, de nombreux étudiants souhaitent aller à l’étranger pour obtenir des diplômes qu’ils ne peuvent avoir au niveau national. Un défi que RSG entend relever à travers une solution complète qui leur permet « d’aller en Europe de façon simple et dans les conditions optimales », a-t-elle précisé. Rosine Ayatodé a indiqué que RSG « étudie avec tous les étudiants leurs projets d’études pour que ce projet soit une réussite ».

« Ce qui nous anime est avant tout la réussite de l’étudiant ; nous ne souhaitons pas envoyer un étudiant en France pour qu’il aille en France. Ce que nous voulons, c’est que l’étudiant aille en France pour en revenir diplômé en ayant vécu une expérience scolaire à l’international mémorable », a souligné Chrystel Calmettes, responsable de la stratégie, du développement et des relations internationales du groupe RSG/France. Pour elle, le but de RSG est d’aider le maximum d’étudiants à vivre la mobilité internationale de la meilleure des manières possible. A l’en croire, les valeurs de la société sont axées sur une approche familiale.

Du moment où l’étudiant émet le souhait d’aller en France pour poursuivre ses études, selon son niveau académique, la filière qu’il veut suivre, ses moyens, RGS intervient pour « trouver une ville qui répond à l’ensemble de ces critères », explique Calmettes.

Après cette étape, la société qu’elle représente aide à la recherche de logement. L’objectif pour elle, est d’amener les étudiants africains à intégrer le mode de vie français, la culture française, car, il est observé selon Chrystel Calmettes que certains étudiants arrivée en France, vivent à l’africaine. RSG veut désormais leur permettre de vivre « une expérience de vie, et une expérience réussie en France ».

A propos de Ready Study Go

Ready Study Go est une société française spécialisée dans l’accompagnement des étudiants en mobilité internationale. Elle a été créée par Komi Roger Adanzi, un Français d’origine togolaise. Surpris par la difficulté que représentaient les démarches administratives, celui-ci a pensé qu’arrivé en France tout serait facile. Ce qui en réalité n’a pas été le cas. Il a dû entamer d’autres démarches administratives, s’intégrer, prendre ses marques afin de pouvoir réussir son cursus.

Un exploit que certains de ses compatriotes n’ont pu réussir. D’où l’idée de création de Ready Study Go avec pour objectif de cadrer dès le départ, le voyage des étudiants, les accompagner, les conseiller, les accueillir sur le territoire français et de les suivre tout au long de leur formation.

Ready Study Go est présent au Togo et au Bénin. Il va étendre bientôt ses agences dans d’autres pays comme le Mali, le Sénégal, le Cameroun et le Burkina Faso.

En attendant son extension dans d’autres pays européens, la France est le seul pays d’accueil des étudiants africains désireux de poursuivre leur formation en Europe.

