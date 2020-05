Garba Yaya du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe) est élu maire de la commune de Bembérékè ce jeudi 28 mai par 25 voix pour et 0 contre sous la supervision du préfet Borgou Djibril Mama Cissé. Le nouveau maire compte ensemble avec ses collègues conseillers relever les nombreux défis de la commune de Bembéréké pour le bonheur des populations.

Dans sa déclaration à la suite de son élection, le nouveau maire Garba Yaya a rendu grâce à Dieu. « Nous tous, nous sommes vivants et tous élus pour conduire les rênes de développement de Bembéréké », a-t-il déclaré.

Garba Yaya a félicité le préfet « pour tout ce qu’il a fait et conduit de main de maître les élections ». « Je voudrais ensuite saluer tous ceux qui ont le mérite d’être à ce poste mais qui me l’ont concédé », a affirmé le nouveau maire. Il a salué également les conseillers des listes sœurs qui malgré tout ont accompagné le vote. Pour lui, cela « montre à suffire que nous formons une équipe pour le développement de Bembéréké ».

Le conseil communal de la 4eme mandature est appelé à œuvrer pour le développement de Bembéréké. « Les élections communales sont derrières nous. Les nouveaux défis sont là et nous attendent. Nos adversaires, ce sont les problèmes des populations de Bembéréké. Et c’est ensemble que nous devons relever ces défis. Je suis déjà très confiant que tous les 25 conseillers mettront la main à la pâte et leurs doigts vont boucher la jarre pour que l’eau soit à Bembéréké pour le bonheur de nos populations », a exhorté l’ancien ministre de Boni Yayi.

A.A.A

28 mai 2020 par