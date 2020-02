Les non enrôlés du Ravip pris en compte dès 26 février

A travers un communiqué en date de ce jeudi 20 février 2020, l’administrateur, gestionnaire de l’ANIP, Cyrille Gougbédji, porte à la connaissance du public qu’un poste de Recensement administratif à vocation d’identification des personnes (RAVIP) est ouvert pour les citoyens qui n’avaient pas pu se faire recenser lors de la phase massive organisée de novembre 2017 à avril 2018.

Ce poste de recensement est ouvert pour les personnes résidant dans le département du Littoral, et fonctionne les mercredi et vendredi. Il sera fonctionnel dès le 26 février prochain.

Ceci est une occasion pour les populations de la ville de Cotonou qui ne s’étaient pas enregistrées, de se rattraper et de figurer dans la base de données du RAVIP, une étape importante pour être pris en compte par le projet ARCH.

L’ANIP est situé à Cadjèhoun à côté de la station SONACOP.

F. A. A.

