Les mesures à sensibilité sociale du gouvernement en 2024

Le gouvernement du président Talon mise sur plusieurs actions d’ordre économique et social dans son programme (PAG 2021-2026) en vue de l’amélioration du bien-être des populations.

Les mesures sociales pour stimuler la croissance en 2024 dans un contexte de crises successives sont axées sur l’assainissement du cadre de vie, la protection sociale/les affaires sociales et la microfinance, l’éducation, l’eau, l’énergie, la santé, le numérique, la sécurité et la protection civile, l’emploi des jeunes, les sports, l’agriculture, etc.

Les priorités pour 2024 dans le secteur de l’assainissement du cadre de vie tournent, entre autres, autour du projet d’assainissement pluvial de Cotonou et des villes secondaires ; les travaux de la deuxième phase de développement des voiries des villes ; l’achèvement des travaux de construction des logements sociaux ; le renforcement de la politique d’indemnisation préalable et de relogement des personnes affectées par l’alignement des projets de développement, etc.

En ce qui concerne les affaires sociales, les mesures sociales en cours dans les domaines de la protection sociale et de la santé seront reconduites notamment le nouveau programme de filets sociaux ‘’Gbessoké’’ et l’Assurance pour le Renforcement pour le Capital Humain ‘’Arch’’.

En matière d’accès à l’eau et à l’énergie, les actions projetées convergent vers l’allègement du coût et des tracasseries d’accès aux ressources en eau potable et en énergie électrique.

Dans le domaine agricole, le soutien de l’Etat aux producteurs est un axe important des interventions de l’Etat en 2024.

Dans le secteur de l’éducation, l’année 2024 sera marquée par le renforcement de la qualité des enseignements. C’est à travers la revue des curricula et la résorption du gap de manuels scolaires et d’équipements pédagogiques, la couverture intégrale de la prise en charge des frais d’écolage des enfants à la maternelle et au primaire et des filles des séries scientifiques dans les lycées, l’extension à d’autres communes de la mesure de gratuité des frais de scolarité des filles de l’enseignement secondaire général et l’extension à l’échelle nationale du programme national d’alimentation scolaire intégré.

Dans le domaine de la promotion de l’emploi, les mesures d’ordre général et créatrices d’emploi, notamment la mise en place d’un environnement favorable au développement des entreprises et à l’embauche seront mises en place.

En matière d’offres et d’accès aux soins de santé et de prévention et Sécurité sanitaire, le Gouvernement entend poursuivre le renforcement des mesures de gratuité en cours dans le secteur, notamment pour les enfants de 0 à 5 ans (paludisme et vaccination) et pour les femmes enceintes (paludisme, vaccination et césarienne).

Dans le domaine des sports et de la jeunesse, il est prévu le développement de la pratique sportive à la base, la Construction d’une académie de football de jeunes filles, le développement des activités sportives, l’appui aux associations, mouvement et institutions de Jeunesse, l’Organisation des activités de promotion de l’appui et promotion des initiatives de loisirs.

Dans le domaine du numérique et de la digitalisation, il est prévu l’amélioration de l’accès des Citoyens aux Médias, la Modernisation des médias de services publics, la transformation numérique notamment à travers le projet SMART-GOUV.

En ce qui concerne les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le gouvernement mise sur le renforcement des capacités d’action des femmes rurales, l’Appui à l’accessibilité aux intrants de qualité et adaptés aux zones agroécologiques pour les filières végétales prioritaires, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Gestion Durable des Terres et de l’Agriculture Intelligente face au changement climatique.

Dans les domaines du tourisme, de la culture et des arts, il est prévu l’appui aux Communes et aux initiatives touristiques et culturelles ; l’aménagement de stations balnéaires, des Sites Touristiques et de leurs Voies d’Accès ; la Modernisation des bibliothèques et centres de lecture publics, la Promotion des talents et le renforcement des capacités dans le secteur de la culture, etc.

Les actions dans le secteur de la justice tournent autour de la construction et équipement des juridictions ; établissements pénitentiaires et autres infrastructures judiciaires dans les juridictions ; l’amélioration de l’accès aux services judiciaires, la protection et prise en charge des enfants en conflit avec la loi ou en danger et la couverture des indemnités de dédommagement.

