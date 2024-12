Les membres du comité de pilotage DURAGIRE font le bilan des progrès enregistrés en 2024 et planifient les activités de 2025

L’hôtel La Casa Cielo à Cotonou, a accueilli le jeudi 28 novembre 2024, la première session du comité de pilotage du programme DURAGIRE (Durabilité des Actions de Gestion Intégrée des Ressources en Eau) dans le Delta de l’Ouémé. La session a réuni les membres du comité de pilotage de DURAGIRE (mis en place par arrêté n°248/MEEM/DC/SGM/DG Eau/SA du 14 octobre 2024), des acteurs majeurs du secteur de l’eau et des partenaires techniques et financiers.

Améliorer la résilience des communautés de la basse et moyenne vallée de l’Ouémé face aux risques liés à l’eau, causés par les effets des précipitations saisonnières et aggravés par les impacts du changement climatique. C’est l’objectif du programme DURAGIRE financé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin et mis en œuvre par le consortium SNV, VNGi et ANCB (Association nationale des communes du Bénin) etc. Au cours de cette première session du COPIL, les membres du comité de pilotage se sont réunis pour faire le bilan des progrès réalisés au cours de la première année d’exécution du programme, de discuter des défis rencontrés et de valider le plan de travail annuel de 2025.

Démarré en janvier, le programme vise à assurer la durabilité des résultats engrangés dans le cadre de la mise en œuvre du programme OmiDelta notamment ceux relatifs aux actions GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) pour renforcer la résilience des populations de la Basse et Moyenne vallée de l’Ouémé. Selon le Directeur national de SNV, Organisation Néerlandaise de Développement, Stéphane Tuina, le programme DURAGIRE se distingue par son approche inclusive et sa collaboration avec des partenaires diversifiés (agences nationales, autorités locales, comités locaux de l’eau, partenaires techniques et financiers et populations). « SNV en tant que chef de file coordonne les efforts et veille à ce que les résultats du programme répondent pleinement aux attentes. (…) Nous avons déjà enregistré des avancées importantes au cours de cette première année de mise en œuvre », a déclaré Stéphane TUINA.

Le représentant de l’Ambassade des Pays-Bas, Aimé SEDEGAN a réaffirmé l’engagement du Royaume des Pays-Bas à accompagner le Bénin pour une gestion durable de ses ressources en eau à travers le programme DURAGIRE. « Nous sommes tous invités à nous impliquer davantage et donner le meilleur de nous-mêmes pour la résilience de ces communautés à la base », a-t-il ajouté.

Faire de DURAGIRE un programme exemplaire

Dans son discours d’ouverture, le président du comité de pilotage, Anassi DAMBARO a présenté DURAGIRE comme un programme innovant. « DURAGIRE n’est pas simplement une continuation des acquis du programme OmiDelta. Il se veut un modèle, une vision prospective. En considérant les résultats obtenus et en renforçant les capacités locales, nous visons à ancrer la gestion intégrée des ressources en eau dans les pratiques et les politiques locales tout en garantissant la résilience des communautés face aux risques liés à l’eau », a affirmé Anassi DAMBARO. Le programme DURAGIRE repose sur quatre trajectoires stratégiques à savoir : le renforcement des capacités et des cadres réglementaires ; l’engagement accru des acteurs locaux ; la durabilité multidimensionnelle des actions GIRE et l’intégration d’un système d’alerte précoce. Ces leviers, souligne-t-il, traduisent notre ambition commune dans la gestion intégrée des ressources en eau.

Il a salué les actions du consortium SNV, VNG International et ANCB, les partenaires de mise en œuvre, l’Ambassade du royaume des Pays-Bas ainsi que l’engagement des membres du comité de pilotage. « Ensemble, nous devons garantir que DURAGIRE demeure un programme exemplaire en matière de gouvernance, de durabilité et d’impact », a-t-il déclaré. Au cours de la session, la cheffe de projet DURAGIRE-Delta Ouémé, Lise FLORIN a rappelé l’organisation et le fonctionnement du comité de pilotage.

Selon le Conseiller en planification, suivi et évaluation, Charlemagne BIO, le programme DURAGIRE renforce les acquis du programme OmiDelta à savoir entre autres le curage des canaux, les retenues d’eau, les passerelles et le reboisement. ; la mise en place de structures de préfiguration aux Comités locaux d’Eau ; la construction de balises d’alerte d’inondation couplées à une application mobile ; la mise en place de plateformes locales de réduction de risques et catastrophes et d’adaptation au changement climatique etc. La durée du programme DURAGIRE financé à hauteur de 11 millions d’euros est de 36 mois, soit 3 ans (2024-2026). La session du comité de pilotage a été aussi l’occasion pour les membres, de valider le Plan de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) 2025 et de formuler des recommandations pour aligner les actions futures sur les priorités nationales et les besoins des populations locales.

Akpédjé Ayosso

