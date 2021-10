Les membres du bureau exécutif du parti LNA

Le parti politique "La Nouvelle Alliance" (LNA) a tenu son congrès constitutif, samedi 16 octobre 2021, à la salle d’Alphabétisation de Parakou.

La Nouvelle Alliance (LNA) est portée sur les fonts baptismaux à l’issue des travaux de son congrès constitutif tenu, samedi 16 octobre 2021, à la salle d’Alphabétisation de Parakou.

Un bureau exécutif de quarante-trois (43) membres a été mis en place.

La ligne idéologique du parti LNA est le social-libéralisme. « Au regard de cette idéologie, ‘’La Nouvelle Alliance’’ n’est aujourd’hui ni un parti de l’opposition politique, ni un parti de la mouvance présidentielle, encore moins un parti centriste. A la différence des bords politiques existants, le positionnement du parti est fait exclusivement sur une base idéologique.

Quant à l’objectif du parti, il consiste à conquérir et à exercer le pouvoir d’Etat dans l’intérêt supérieur de la nation », informe le communiqué rendu public à l’issue du congrès constitutif.

La LNA est présidé par Théophile Yarou, ancien ministre de la défense de Yayi et ex membre du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

D’autres démissionnaires de FCBE occupent le poste de Premier vice-président Dr Kouchadé Adéyèmi Clément ; de deuxième vice-président Dr Ehinnou Koutchika Iralè Romaric et de Secrétaire général Dr Faton de-Laure Laurent.

BUREAU EXECUTIF DE LNA

Président : M. Yarou Robert Théophile

Premier vice-président : Dr Kouchadé Adéyèmi Clément.

Deuxième vice-président : Dr Ehinnou Koutchika Iralè Romaric.

Secrétaire général : Dr Faton de-Laure Laurent

Trésorière générale : Mme Gbédji Afia Christine Epouse Vyaho

Secrétaire administratif : M. Tonon Comlan B. Thierry

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations de l’Atlantique et du Littoral : Dr Odoulami Léocadie

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations de l’Ouémé et du Plateau : Dr Koukpo Kome

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations du Borgou et de l’Alibori : M. Sanni Gamia Ousmane

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations du Zou et des Collines : Mme Essè Aline

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations du Mono et du Couffo : M. Hodonou Joël

Secrétaire Général adjoint chargé des fédérations de l’Atacora et de la Donga : M. Chabi Yoh Orou Ganni.

