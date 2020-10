Les meilleurs candidats aux examens récompensés

Les meilleurs aux examens nationaux 2020 ont reçu ont été récompensés le jeudi 22 octobre 2020 à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Le prix de l’excellence "Thierry Gandaho" a été distribué aux meilleurs lauréats du CEP , du BAC et autres.

La deuxième édition du prix de l’excellence "Thierry Gandaho" a eu lieu à l’hôtel Azalaï en présence de la Ministre de l’enseignement supérieur et du représentant du ministre des Enseignements maternel et primaire.

Les cinq meilleurs aux examens nationaux du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), du Baccalauréat et autres sont récompensés. Les lauréats ont reçu chacun une attestation de mérite et un chèque dont les montants varient entre 250.000 et 1.000.000 FCFA. Les lauréats ont remercié Thierry Gandaho, l’initiateur du "prix de l’excellence Thierry Gandaho".

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Éléonore Yayi Ladékan a remis une attestation de reconnaissance à Thierry Gandaho "pour ses nombreuses actions en vue de promouvoir l’excellence en milieux scolaire et universitaire".

Comparativement à l’édition 2019, les meilleurs candidats n’ont pas bénéficié de bons d’achat, d’argent de poche et de voyage en France. Coronavirus oblige !

M. M.

23 octobre 2020 par