Les matchs de la CAN Cameroun 2021 diffusés en direct sur l’ORTB

Les amoureux du cuir rond pourront suivre en direct et en intégralité, tous les matchs de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Cameroun 2021) sur la Télévision nationale (ORTB). La cellule de communication de l’ORTB a porté l’information à la connaissance du public.

Plus de souci. Du 09 janvier au 06 février 2022, les amoureux du football pourront suivre les 52 matchs de la Coupe d’Afrique des nations sur la Télévision nationale. Soutenu par le gouvernement, l’ORTB a pu payer les droits de diffusion des matchs de la CAN. « Nous avons le plaisir de vous informer qu’avec le concours du gouvernement, l’ORTB dispose des droits médias de compétition de la CAF. Nous diffuserons donc l’ensemble des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021 », a informé la cellule de communication de l’ORTB.

F. A. A.

7 janvier 2022 par ,