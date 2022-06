Les manifestations de culte Egungun suspendues

A travers l’arrêté N° 10H/149/SE/DSPCP/SCP/SAC, le maire de Porto-Novo, Charlemagne Yankoty, a interdit sur toute l’étendue du territoire de la ville capitale, toutes les manifestations de culte Egungun. La décision a été prise afin d’éviter des troubles à l’ordre public.



Plus de manifestations de culte Egungun dans la ville de Porto-Novo, et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est la décision que vient de prendre le maire Charlemagne Yankoty. L’autorité municipale a pris la décision afin d’éviter des troubles à l’ordre public.

Le commissaire central de Porto-Novo, et les commissaires d’arrondissement sont instruits à l’effet de veiller à l’application sans faille de ladite mesure.

L’arrêté municipal portant interdiction des manifestations de culte Egungun n’est pas daté.

Avant Porto-Novo, lesdites manifestations avaient été interdites à Cotonou et à Abomey-Calavi.

