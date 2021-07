Les maires Atropko, Ahouandjinou et Houétchénou représentent le Bénin à Kigali

Le 41ème congrès des maires francophones s’est ouvert à Kigali (Rwanda) le dimanche 18 juillet 2021. Le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et son homologue de la ville de Ouidah participent aux travaux qui prendront fin le jeudi 22 juillet 2021.

L’Association des Maires Francophones (AIMF) est en congrès à Kigali du 18 au 22 juillet 2021. Compte tenu du contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie de Covid-19, les maires sont en travaux pour trouver des solutions efficaces visant la protection des citoyens tout en maintenant la qualité des services offerts aux populations par les municipalités.

Au menu des travaux, des panels sur la gouvernance locale, le vivre-ensemble et la cohésion sociale, les innovations technologiques, visite de terrain pour découvrir des initiatives endogènes développées au Rwanda,etc.

Les maires de la ville de Cotonou Luc Atrokpo, de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou et de Ouidah prennent part active aux travaux qui se déroulent sous le thème ‘’ Construire la gouvernance des villes de demain , Valeurs en ville , Initiative pour la Santé et la Salubrité en Ville’’.

L’Association internationale des maires francophones (AIMF), créée en 1979, avec 20 villes fondatrices, à l’initiative des maires de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pelletier, regroupe actuellement 294 villes ou groupes de villes. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. L’AIMF estime que le monde pourra changer si les villes se trnsforment.

M. M.

19 juillet 2021 par