Les lauréats du Grand Prix Littéraire distingués le 3 novembre

La salle Bleue du Palais des Congrès de Cotonou va abriter, vendredi 03 novembre 2023, la cérémonie de remise de prix aux lauréats de l’édition 2023 du concours de littérature « Grand Prix Littéraire du Bénin ».

Les lauréats du concours de littérature « Grand Prix Littéraire du Bénin » seront honorés le vendredi prochain. Ils recevront leurs prix lors d’une cérémonie solennelle. La 5e édition du concours permettra de récompenser l’écrivain le plus méritant et aussi l’éditeur et le journaliste critique ou chroniqueur littéraire.

Le Grand Prix Littéraire du Bénin a été institué en 2019 par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il vise, entre autres, à mettre en valeur la diversité de la création littéraire nationale, à faire découvrir et promouvoir les écrivains béninois et leurs œuvres et à encourager le professionnalisme chez les éditeurs nationaux.

A.A.A

27 octobre 2023 par