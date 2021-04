Les internautes recadrent Komi Koutché

Face aux appels incessants de l’ancien ministre de l’économie et des finances de Boni Yayi en exil aux Etats-Unis, à la restauration de la démocratie à travers des manifestations, des internautes ont réagi sur ses publications Facebook.

Des blessés et des milliards de FCFA de dégâts matériels ont été enregistrés suite à l’appel à manifester lancé par l’ex-ministre des finances Komi Koutché. Voici quelques commentaires suite à un appel à « intensifier » les mouvements dits pacifiques datant du 09 avril 2021.

« Les vandalismes sont différents des manifestations pacifiques dont tu parles. Pour tout mouvement de protestation, il y a un leader sur le terrain. toi tu es où ? vous invitez les jeunes et des enfants à se révolter. Talon n’est plus président selon vous depuis le 5 avril 2021, si vous vouliez la paix, vous auriez proposer une solution à l’assemblée nationale. C’est dommage pour ces jeunes que vous envoyez à l’abattoir . J’espère que les Béninois comprendront que vous ne viendrez pas nourrir leurs femmes et enfants à leur place quand ils seront victimes (blessés ou morts) dans l’exécution de votre appel. Aspirez vous vraiment Mr Koutche à diriger le Bénin ? », a commenté A.S.

Pour un autre internaute, de tels appels consistent à « fait mourir le peuple ». « (…) quand on écoute bien ton message, c’est que tu ne penses qu’a ton intérêt personnel, faire mourir le peuple pour gouverner, tu veux gouverner qui et quoi ? Les herbes, les eaux ou quoi ? (...) », s’est interrogé l’internaute.

La majorité des commentaires indiquent que le Béninois ont opté pour la paix. Certains ont eu des mots très durs à l’endroit de l’ancien ministre des finances de Boni Yayi.

M. M.





16 avril 2021 par