Les instruments d’une église saisis en plein culte

Les fidèles d’une église évangélique sise à Womey Sodo, commune d’Abomey-Calavi ont reçu la visite de la police lors du culte de ce dimanche 04 juin 2023. Plusieurs instruments de l’église ont été saisiS pour pollution sonore.

L’émission du bruit est réglementée en République du Bénin aux termes du Décret 2022- 301 du 25 mai 2022. « Le contrôle du respect des limites d’émission de bruit par des sources fixes ou mobiles est assuré par la Police environnementale et les unités territoriales de la Police républicaine. Elles sont chargées de rechercher et constater les infractions à la règlementation sur le bruit ; recevoir les plaintes, interpeler toute personne présumée auteur de nuisances sonores conformément aux textes en vigueur », stipule l’article 22 du décret portant règlementation du bruit en République du Bénin.

