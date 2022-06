Les institutions de la République honorent la mémoire de Théophile Nata

L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a reçu les hommages des institutions de la République ce mercredi 22 juin 2022. La cérémonie qui a eu pour cadre la salle Fleuve jaune du ministère des affaires étrangères et de la coopération a été marquée par la présence du président de l’Assemblée nationale, du ministre des affaires étrangères et de la coopération, plusieurs autres personnalités, de la veuve et de la famille du défunt.



Décédé le 11 juin 2022, Théophile Nata, ancien président de la HAAC sera conduit en sa dernière demeure le samedi 25 juin prochain. Mais avant, l’illustre disparu a reçu les hommages des institutions de la République ce mercredi 22 juin.

Selon Cécile Ahoumènou, vice-présidente de la HAAC, Théophile Nata a marqué la 4ème mandature de l’institution de régulation des médias au Bénin. C’est un homme très apprécié de tout le personnel et des conseillers pour son sens élevé de dialogue apaisé, a-t-elle témoigné.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou dans l’oraison funèbre prononcée à l’occasion, a salué la rigueur qui caractérise l’homme. Un principe auquel Théophile Nata est resté très attaché dans ses différentes fonctions, a rappelé le chef du parlement béninois.

La vision et les analyses éclairées sur les questions de politiques nationales et internationales du défunt ont retenu l’attention du ministre des affaires étrangères et de la coopération. Ce qui, selon Aurélien Agbénonci, faisait de Théophile Nata, « une voix écoutée, discrète et bien suivie ».

Outre les fonctions de président de la HAAC, et de ministre des affaires étrangères, Théophile Nata a fut ambassadeur du Bénin près l’Algérie et les Etats-Unis.

F. A. A.

23 juin 2022 par ,