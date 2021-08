Les heures supplémentaires seront payées aux enseignants

Des enseignants ne sont pas encore entrés en possession de leur dû en ce qui concerne les heures supplémentaires accomplies au titre de l’année 2019-2020. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné les causes d’une telle situation, vendredi 27 août 2021, sur AskGouv. Occasion pour le porte-parole du gouvernement de rappeler les diligences faites pour que ces enseignants soient payés.

En raison du déficit d’enseignants dans certaines matières au cours de l’année 2019-2020, le gouvernement a demandé à certains enseignants d’effectuer des heures supplémentaires. Les aspirants concernés ont été systématiquement payés dès le premier trimestre de l’année, a expliqué le secrétaire général adjoint du gouvernement sur AskGouv vendredi dernier. « Mais il s’est observé par la suite qu’un écart très important entre le point fait par les chefs d’établissement et celui fait au titre du premier trimestre. On s’est interrogé sur un tel écart. Le ministère de l’économie et des finances a fait diligence et il s’est dégagé que l’écart observé sur un échantillon de 17% des établissements concernés, on a pu noter des hausses d’environ 10 millions de FCFA par rapport aux chiffres révélés par l’audit », a clarifié Wilfried Léandre Houngbédji.

Le principe de bonne gouvernance obligeant et face ces observations notées, le gouvernement a décidé de généraliser l’audit. Ce qui permettrait également d’avoir une idée du montant total à payer au titre des heures supplémentaires. « Cette évaluation est en cours par les structures du ministère de l’enseignement secondaire » et à l’origine du retard observé dans le paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2020-2021. « Donc à terme, les heures supplémentaires effectivement exécutées, seront payées », a indiqué le porte-parole du gouvernement pour rassurer les aspirants qui sont dans l’attente de leur dû.

M. M.

30 août 2021 par