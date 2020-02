Les grandes décisions du Conseil des ministres

Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 19 février 2020 pour la session ordinaire du Conseil des ministres. Durant les travaux, plusieurs décisions ont été prises.

Au titre des mesures normatives, on note la suspension de la perception de droits d’enregistrement sur les mutations d’immeubles au nom des sociétés commerciales et industrielles et sur les décisions de justice en matière commerciale de montants ne dépassant pas respectivement 25.000.000 FCFA et 5.000.000 FCFA. Les travaux en Conseil des ministres ont aussi porté sur la campagne de commercialisation 2019-2020 des noix de cajou, de même que les attributions, l’organisation et fonctionnement du ministère de la santé, et du ministère de la justice et de la législation.

Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la justice.

F. A. A.

