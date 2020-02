Les grandes décisions de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 12 février 2020, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises telles que : la transmission à l’Assemblée nationale pour adoption, du projet de loi portant définition et répression de l’usure en République du Bénin ; la modification des statuts de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) et nomination des membres de son Conseil d’Administration ; l’approbation du manuel de procédure d’élimination des équipements et matériels usagés non réparables des formations sanitaires publiques.

Les décisions au titre des communications portent sur le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies ; les attributions, organisation et fonctionnement du ministère du Plan et du Développement et le compte rendu des mesures prises dans le cadre de la prévention de l’épidémie de coronavirus.

Les autres décisions sont relatives aux travaux de réfection de salles de classe et de dortoirs au profit du Lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitingou et du Prytanée militaire de Bembèrèkè et le rapport de la commission chargée de vérifier les dénonciations de détournement des frais de scolarité à l’ex Ecole nationale supérieure des Sciences et Techniques agronomiques de Djougou.

Akpédjé AYOSSO

12 février 2020 par