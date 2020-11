Les formalités à accomplir par les PME et PMI

La procédure de raccordement au réseau de la Société Béninoise d’Energie Electrique (Sbee) était au cœur des échanges sur ‘’Jeudi du service public’’ de cette semaine. Pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME) ou les Petites et Moyennes Industries (PMI), le raccordement se fait en plusieurs étapes et dure vingt (20) jours au maximum. Le promoteur de la PME ou de la PMI remplit gratuitement une demande de raccordement en ligne sur le site www.sbee.bj. La Sbee lui envoie par mail son devis d’abonnement. A la suite d’un coup de fil qu’il reçoit de la Sbee, le promoteur se déplace pour la signature de son contrat. La Sbee procède ensuite à l’installation du transformateur. Trois (03) jours ouvrables après les travaux d’installation du transformateur, la Sbee procède au raccordement au réseau en présence du promoteur ou de son représentant qui signera le Procès-Verbal de mise en service. Le promoteur se rend une deuxième fois à la Sbee. Le contrat de raccordement signé par la Sbee lui est enfin remis.

Des pièces sont exigées au cours de la procédure de raccordement.

Le gouvernement a fixé à ‘’zéro franc’’ le raccordement des PME et PMI au réseau électrique de la Sbee.

