Les finalistes MLK Slam Contest récompensés

L’ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin a récompensé, jeudi 09 mars 2023, les cinq finalistes de la compétition d’apprentissage de la langue anglaise dénommée MLK SLAM CONTEST en l’honneur de MARTIN LUTHER KING, 7e édition.

Les auteurs de meilleurs textes en anglais sur le "Rôle des femmes dans la lutte pour les droits humains " présélectionnés dans les douze départements du Bénin au concours MLK SLAM CONTEST 2023 de l’Ambassade des Etats-Unis au Bénin, ont compéti, jeudi 09 mars 2023, à la salle Bleue du Palais des congrès à Cotonou.

À l’issue d’un passage de trois minutes par Slameur, devant la sous Secrétaire d’Etat américain Bonnie Denise Jenkins et un public béninois d’amoureux de la langue anglaise, le jury a décerné le prix "Top Slameur of the year" à Viateur Polycarpe Abadagan du département de l’Ouémé. Pour son texte en anglais mettant l’accent sur « comment avec sa tendresse, la femme peut changer le monde, guérir le monde des maux dont il souffre », Viateur Polycarpe Abadagan a remporté un ordinateur portable offert par l’ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin. « C’est la première fois que je participe à ce concours et je l’ai gagné. Je suis très content parce que c’est une occasion que je cherchais depuis très longtemps. J’écrivais des textes mais je n’avais pas eu l’opportunité de participer à un tel concours. (...) Je suis juste très content et je remercie mes amis qui étaient présents et m’ont soutenu, le collectif de slameur de l’Ecole Normale Supérieure qui m’a aidé pour les répétitions », s’est réjoui Viateur Polycarpe Abadagan, "Top Slameur of the year" MLK SLAM CONTEST 2023 et étudiant en 3e année Anglais à l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo.

Une tablette électronique et un Toefel book ont été remis à chacun des quatre autres lauréats du concours MLK SLAM CONTEST 2023. Il s’agit de Sylvie Ekpodile du département des Collines (Prix "best présentation") ; Gildas Bankolé du département de l’Atlantique (Prix "best english") ; Chantal Adjiko du département du Couffo (Prix "best english") ; Clément Cakpossa du Mono et Montia Assan Razak de l’Alibori.

Pour Sylvie Ekpodile, lauréate du Prix "best présentation", la participation au test peut aider améliorer en anglais.

L’ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin a organisé le concours MLK SLAM CONTEST pour « montrer qu’il y a des Béninois très talentueux qui ont la capacité de montrer qu’ils peuvent parler en Anglais ». Selon Katherine Ntiamoah, la Directrice des Affaires Publiques à l’ambassade des Etats Unis d’Amérique près le Bénin, la représentation américaine est fière des résultats du MLK SLAM CONTEST 2023.

Marc MENSAH

11 mars 2023 par