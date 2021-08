Les fiches de paie désormais en ligne

A l’occasion de la célébration des 60 ans de création, le Trésor public rend disponibles les fiches de paie par mail. Un service instantané est en ligne du jeudi 12 au samedi 14 août, de 8h à 17h30.

Les fonctionnaires qui désirent obtenir leurs fiches de paie doivent fournir leurs numéro matricule, noms et prénoms, mail sur la plateforme du trésor public.

Plusieurs autres activités sont prévues pour marquer les 60 ans du Trésor public. Des communications sont présentées au public ce jeudi 12 août 2021 dans l’enceinte de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique.

La 19ème session #AskGouvBenin qui aura lieu sur les canaux digitaux du gouvernement du Bénin (Facebook, Youtube et Twitter) ce jeudi 12 Août 2021 à 17h (heure de Cotonou) sur le thème : “Le Trésor public à l’ère de la dématérialisation” permettra aux internautes de soumettre leurs préoccupations au directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Oumara Karimou Assouma.

M. M.

12 août 2021 par