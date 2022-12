Les fiches de la paye revalorisée disponibles en ligne

La revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique est effective ce mardi 20 décembre 2022.

Comme promis par le gouvernement, les mesures liées à la revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique sont entrées en vigueur ce jour.

Les fiches de paye de décembre déjà disponibles en ligne et accessibles via https://bulletinpaie.finances.bj/login

Dans le cadre de la revalorisation des salaires des agents de l’Etat, le gouvernement a fait l’option d’une hausse à deux niveaux. Le premier niveau constitue une hausse uniforme de 3% de la valeur du point d’indice

Le second niveau consiste à octroyer un sursalaire défini aux agents de l’Etat selon quatre tranches de revenu. 40.000 F/mois pour les salaires inférieurs à 100.000 F ; 35.000 F/mois pour les salaires compris entre 100.000 F et 200.000 F ; 30.000 F/ mois pour les salaires entre 200.000 F et 500.000 F ; 10.000 F pour les salaires entre 500.000 F et 700.000 F. Les retraités actuels bénéficient également des implications du relèvement du point indiciaire.

