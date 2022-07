Les femmes de MTN Bénin s’inspirent du parcours de Yacine Alao

MTN Bénin a organisé ce vendredi 08 juillet 2022 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou, la 3e édition de son programme Y’ello Women Workshop avec comme invitée, Yacine Alao, CEO de Canal+ Bénin.

L’opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l’épanouissement des femmes au sein de son entreprise. Dans le cadre de son initiative ‘’Y’ello Women Workshop ‘’, MTN Bénin a invité la directrice générale de Canal +Bénin pour échanger avec les femmes de l’entreprise. Yacine Alao a partagé avec les dames, son expérience, son parcours d’études, professionnel et comment est-ce qu’elle est passée de stagiaire à directrice générale de Canal+Bénin. « L’idée c’était aussi de pouvoir donner des conseils, partager les facteurs structurants qui m’ont aidée à progresser dans ma carrière professionnelle. (…) Des questions qu’on a pu aborder, je vois que les femmes veulent progresser. Le temps des femmes est arrivé chez MTN », a-t-elle déclaré.

Aux côtés de la directrice générale de MTN Bénin Uche Ofodile, elle a également développé le thème ‘’ la force du networking’’. « Si on veut avoir un boost dans sa carrière, il faut accorder de l’importance aux événements de networking, travailler son network et l’entretenir. C’est capital », a expliqué Yacine Alao.

Selon Mme Viviane Sissuh, directrice des Ressources Humaines chez MTN Bénin, Y’ello Women Workshop rentre dans le cadre d’un programme de développement des femmes de MTN Bénin. « Y’ello Women Workshop est une activité trimestrielle (…) nous avons promis aux dames de se rencontrer une fois dans le trimestre, de partager des expériences de femmes qui ont réussi que ça soit au Bénin ou à l’extérieur », informe Viviane Sissuh.

Contente de la participation de l’oratrice Yacine Alao, la directrice générale de MTN Bénin n’a pas manqué de relever l’importance du programme. « La raison pour laquelle nous avons commencé ce programme l’année dernière est de nous assurer que nous avons plus de femmes au sein de l’entreprise pour tenir le rôle de leader », a confié Uche Ofodile. Aujourd’hui, poursuit-elle, quand nous regardons les chiffres, nous nous rendons compte qu’il y a du travail à faire pour amener plus de femmes à cette position. « Au niveau de l’équipe dirigeante, nous avons cinq femmes dans le comité exécutif. Mais nous devons étendre cela à l’ensemble de l’entreprise », a indiqué la directrice générale de MTN Bénin. Elle soutient que le programme ‘’Y’ello Amazone Workshop’’ est une « occasion d’accompagner les femmes à trouver leur voie et à se développer davantage afin qu’elles soient prêtes à saisir les opportunités futures ». « (…) Nous espérons voir davantage de femmes s’élever dans l’organisation », a conclu Uche Ofodile.

Lors de cette 3e édition du programme ‘’Y’ello Amazone Workshop’’, les femmes ont été aussi formées sur l’utilisation du logiciel Excel (avancé). « Notre invitée Mme Yacine Alao a su nous impacter. (...) Je me suis complètement retrouvée dans tout ce qu’elle a dit. Quand on est dans une position, après un certain temps, il faut quand même se lever soi-même et chercher ce que je dois faire pour bouger. (…) vous devez chercher vous-même les solutions », a souligné la participante Prudence Hounza.

La CEO de Canal+Bénin a félicité MTN pour cette belle initiative qui permet aux femmes d’avoir les clés nécessaires pour propulser leur carrière.

Akpédjé Ayosso

8 juillet 2022 par