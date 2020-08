Les examens du CAP et du CEAP suspendus

Les examens professionnels du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) et du Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP) prévus pour le 29 août 2020 n’auront pas lieu. Ainsi en a décidé le Directeur des examens et concours (Dec) des enseignements maternel et primaire, dans un communiqué en date du 13 août.

Les directeurs départementaux et les chefs de régions pédagogiques sont instruits pour geler toutes autres activités relatives à la tenue desdits examens jusqu’au mois d’octobre de l’année en cours.

