Les étudiants béninois à passeport expiré en chine, témoignent leur reconnaissance

Le Collectif des Étudiants Béninois en Chine à Passeport Expiré vient très respectueusement par cette note adresser ses plus sincères remerciements à SEM PATRICE TALON et à la DEI (Direction de l’Émigration et de l’Immigration) qui ont répondu à nos appels au secours pour renouveler nos passeports. Nous sommes très soulagés de l’attention et de l’urgence toutes particulières apportées à notre problème de renouvellement de passeport.

En effet suite à nos cris de détresse relayés par les médias le 28 Juin 2021, le gouvernement de Patrice Talon a immédiatement par le biais de la DEI pris les mesures idoines pour la satisfaction des Étudiants Béninois en Chine en ce qui concerne le renouvellement de leurs passeports. Au total 102 dossiers collectés et établis dont une première vague de 71 passeports déjà disponibles dans les locaux de l’ambassade du Bénin près la Chine depuis le vendredi 23 Juillet 2021.

Comme le dit un proverbe « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est Dieu », toute la communauté estudiantine Béninoise en Chine exprime toute sa gratitude à la formidable équipe de la DEI et de façon particulière à son directeur général Monsieur Florent Edgard AGBO qui a sacrifié ses heures de repos pour cette grande prouesse. Chapeau au maître d’œuvre pour sa spontanéité, son dynamisme et son don de soi et surtout le patriotisme dont il a fait montre pour que nous ayons gain de cause. Notre pays mérite beaucoup plus de cadres de la trempe de Mr AGBO.

Le collectif félicite la DEI et leur décèle un tableau d’honneur qui leur sera transmis comme encouragement pour leur dévouement au travail car un devoir bien fait mérite reconnaissance.

Pour le Collectif

Pékin, le 25 Juillet 2021

25 juillet 2021 par