Les électeurs votent dans le respect des gestes barrières

Le scrutin dans le cadre des communales et municipales a démarré ce dimanche 17 mai 2020 sur toute l’étendue du territoire. Les premiers votants ont accompli leur devoir civique aux environs de 7 heures tout en respectant les mesures sanitaires.

Des électeurs avec des masques couvrant la bouche et le nez, distance d’un mètre dans les files d’attente et désinfection des mains avant et après le vote avec du gel hydroalcoolique ; c’est le constat fait dans certains centres de votes ce dimanche 17 mai 2020 dans la 16e circonscription électorale à Cotonou, notamment au quartier Fidjrossè-Centre, 12e arrondissement. Il s’agit de l’Ecole maternelle publique de Fidjrossè, et l’Ecole Primaire Publique de Fidjrossè. Dès l’ouverture à 7 heures, ces centres de vote ont enregistré les premiers votants.

« Je suis venu vers 6h 45 minutes pour être parmi les premiers. Je me demandais comment le vote allait se dérouler en raison du Covid-19. Mais tout s’est passé bien. Je repars chez moi », a déclaré un électeur.

Des masques sont aussi mis à la disposition des électeurs. Les mesures particulières prises pour assurer la sécurité sanitaire des électeurs et des acteurs sont rigoureusement appliquées.

Aucun incident majeur n’est signalé. Les citoyens votent dans la discipline et l’ordre. La police veille aussi au bon déroulement du scrutin.

A.A.A

17 mai 2020 par