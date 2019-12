Les députés saluent les avancées du PAG

Le chef de l’Etat a de quoi se réjouir au regard de la satisfaction des députés sur les avancées notées en matières des réalisations de son Programme d’Actions de Gouvernement (PAG). En dehors des nombreuses prouesses révélées dans son discours, trois temps forts ont marqués spécialement les élus de la huitième législature.

Tout l’hémicycle a vibré d’applaudissements lorsque Patrice Talon a évoqué les prouesses des Écureuils à la CAN Égypte 2019. « En dehors des médailles décrochées par nos athlètes dans les sports individuels comme la gymnastique, l’athlétisme, le karaté, le Roller-Sport, le scrabble, pour ne citer que ceux-là, c’est la prestation de notre équipe nationale de football à la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019, qui aura marqué les esprits et révélé un peu plus le Bénin dans le concert des nations. Cette qualification en quarts de finale a procuré fierté et bonheur à notre peuple. Désormais, nous pouvons aussi jouer dans la cour des grands », a souligné le chef de l’Etat. Toute l’Assemblée nationale a spontannément applaudi cette prouesse historique. Aussi a-t-il mis l’accent sur la performance record dans la production du coton, où le Bénin s’est hissé au rang de premier producteur en Afrique. « C’est un motif de satisfaction de relever qu’au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique, avec 678.000 tonnes. Une telle performance, remarquable en soi mais qui reste à améliorer encore, s’est doublée du positionnement du Bénin comme deuxième producteur de vivriers dans l’espace UEMOA », a affirmé le président de la République. Motif de satisfaction du côté de l’hémicycle qui s’est montré très combler.

Le dernier temps fort de ce discours est la fin où un tonnerre d’applaudissements a rayonné dans tout l’hémicycle. Ce qui montre que le président Patrice Talon est en phase avec son Programme d’Actions entamé depuis 2016.

A la sortie du parlement, plusieurs députés n’ont pas caché leur immense joie à écouter le chef de l’Etat, qui pour eux fait des merveilles pour le peuple béninois et le développement du pays.

