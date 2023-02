Les députés de la 9e législature officiellement installés

Les députés élus au terme du scrutin législatif du 08 janvier 2023 ont été installés ce dimanche 12 février. La cérémonie officielle d’installation a été présidée par le doyen d’âge, Cossi Barthélémy Vidjinnagni, assisté des deux plus jeunes députés, Adjayi Titilayo et Mounifa Tidjani.

Les députés de la 9e législature désormais dans leur fonction. Ils ont été installés dimanche 12 février 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Dans le message délivré à cette occasion, le doyen d’âge, a apprécié le processus ayant abouti à l’élection des 109 députés. Un processus qui selon lui, s’est déroulé dans le calme, une ambiance festive marquée par la tolérance et l’acceptation réciproques. Cossi Barthélémy Vidjinnagni a rappelé aux nouveaux élus, leur rôle en tant qu’élus de la nation. « Il n’est pas aisé de solliciter et d’obtenir le suffrage des béninois », a-t-il fait observer. Pour le doyen d’âge, les parlementaires en acceptant d’être candidats sur les listes de leurs partis politiques ont fait le choix de « participer au débat politique et institutionnels » en vue du mieux être des populations et de la construction du « Bénin de rêve ». Il n’a pas manqué de les féliciter pour leur « engagement inconditionnel » à mettre leurs compétences au service du pays.

Minute de silence en mémoire des victimes du drame de Dassa, lecture de différentes dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, lecture des décisions de la Cour constitutionnelle ont été entre autres, les temps forts de la cérémonie officielle d’installation marquée par la présence du ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, représentant le gouvernement.

Après le message du doyen d’âge, le député Nourénou Atchadé a lu la déclaration de constitution du groupe parlementaire Les Démocrates. La plénière est suspendue pour une durée d’une heure.

A la reprise, les députés vont procéder à l’élection du bureau de l’Assemblée nationale.

F. A. A.

12 février 2023 par