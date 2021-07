Les chocolatiers européens au contact des producteurs béninois de cacao

« Les chocolatiers engagés », des artisans européens du chocolat haut de gamme conduits par leur Président Daniel Mercier, séjournent au Bénin depuis le 19 juillet 2021. La délégation a échangé avec les producteurs béninois de cacao jeudi 22 juillet 2021. C’est à l’hôtel Novotel de Cotonou sous l’initiative de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).

Faire un état des lieux des plantations, échanger avec les producteurs sur les variétés de cacao produites au Bénin, les coopératives existantes, le processus de fermentation et de séchage en plein air des fèves qui est l’étape la plus importante pour les chocolatiers, et surtout échanger avec les responsables et structures d’accompagnement chargés d’encadrer les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. Tels sont les objectifs de la visite du club « Les chocolatiers engagés ».

Les fabricants de chocolat entendent travailler avec les producteurs de la filière cacao du Bénin. Selon Daniel Mercier, président du club « Les chocolatiers », les clients ont exprimé le besoin de connaître la provenance des cacaos qui sont utilisés dans la production des chocolats. Les fabricants ont fait savoir que leur choix de cacao est déterminé par le processus de production et de transformation respectueux de l’environnement et des intérêts du producteur.

C’est dans ce cadre que les fabricants ont rencontré, jeudi 22 juillet 2021, les producteurs béninois de cacao.

Lors des échanges, Laurent Gangbès, directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a invité les producteurs béninois à travailler pour fournir du cacao de meilleure qualité. Selon le Dg, cela contribuera à révéler le Bénin au monde. M. Gangbès a également réitéré l’engagement de l’Apiex à mettre tout en œuvre pour la réalisation des engagements pris à l’issue des échanges.

Le développement de la filière cacao fait partie de l’une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon pour ce second mandat.

