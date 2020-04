Les chefs d’établissements convoqués au tribunal

Les responsabilités des uns et des autres seront situées dans l’affaire de publication des vidéos pornographiques des élèves qui circulent sur les réseaux sociaux. Les promoteurs ainsi que des responsables des établissements au sein desquels les élèves se sont livrés à des actes obscènes sont convoqués à la police.

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des apprenants des collèges « Clé de la Réussite » et du Complexe scolaire protestant (CSP) en salle de classe se livrant à des scènes de fellation, de baisers, de caresses des fesses et seins. Certains élèves sont aperçus avec des stupéfiants. Ce mardi 31 mars 2020, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Mario Mètonou a ordonné l’ouverture d’une enquête. Certains responsables d’établissements sont convoqués ce 1er avril par le procureur de la République.

