Les capacités de la brigade canine renforcées

Selon le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia, « une police qui se respecte devrait avoir sa brigade pour renforcer ses capacités, augmenter son efficience parce que l’usage des chiens spécialisés permet de découvrir ce que l’être humain, malgré son équipement technologique ne permettrait pas de découvrir ».

Grâce à l’ONG « Nature tropicale », en collaboration avec le Fonds international pour la protection des animaux-France (Ifaw), le Bénin a renforcé sa brigade canine avec une vingtaine de chiens. D’après le ministre Sacca Lafia, la brigade a désormais une équipe cynophile spécialisée dans la recherche d’ivoire et d’écailles de pangolin et une autre de détection de stupéfiants de toutes sortes. Ces équipes seront déployées à l’aéroport de Cotonou, au port, et au niveau des frontières du Bénin.

Les aptitudes des policiers sont renforcées à travers une série de formations de l’ONG dont le dressage des animaux. En ce qui concerne l’entretien des animaux, il est assuré par une équipe de vétérinaires. A en croire Sacca Lafia, le gouvernement a débloqué des ressources financières suffisantes pour le bon fonctionnement de la brigade canine.

A.A.A

