Les cabinets retenus pour la construction des musées à Abomey

Le Cabinet Sasu F. N’Thepe Architecte et le cabinet Studio D’architecture D’aménagement et du Patrimoine (S2AP) ont été retenus ce mercredi 18 décembre 2019 pour les travaux de construction de plusieurs projets qui valoriseront le secteur du tourisme.

Il s’agit des projets de construction du musée de l’Epopée des Amazones et des Rois de Danhomè sur la Cour des Amazones à Abomey et de réhabilitation du site palatial environnant.

Selon le Conseil des ministres, « la réalisation de ces deux projets contribuera au renforcement de l’offre touristique de notre pays à travers la mise à disposition d’une infrastructure attractive qui rappelle et magnifie une période glorieuse de ce royaume ».

S’agissant des travaux de modernisation du musée, ils visent à en faire une porte d’entrée prisée du site des palais royaux d’Abomey. En ce qui concerne les ouvrages « autour du périmètre palatial environnant, ils concernent les anciens palais de fonction des rois de Béhanzin, Glèlè, Ghézo, Agoli-Agbo qui constituent un patrimoine irremplaçable ».

Le Cabinet Sasu F. N’Thepe Architecte a pour mission complète de maîtrise d’œuvre du volet ‘’construction’’ du projet de construction du musée de l’Epopée des Amazones et des Rois de Danhomè sur la cour des Amazones à Abomey et de réhabilitation du site palatial environnant.

Le second cabinet Studio D’architecture D’aménagement et du Patrimoine (S2AP) a été sélectionné pour la mission complète de maîtrise d’œuvre du volet réhabilitation du site palatial adjacent du projet.

Les ministres concernés par ces chantiers sont instruits d’accomplir les diligences requises en vue de la signature des contrats y relatifs et du démarrage effectif des travaux.

A.A.A

18 décembre 2019 par